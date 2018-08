RenaissanceRe: Alles im Griff?

Weitere Suchergebnisse zu "Renaissancere Holdings":

An der Heimatbörse Xetra New York notiert RenaissanceRe per 07.08.2018 bei 128,92 USD. RenaissanceRe zählt zu "Rückversicherung".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für RenaissanceRe entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von RenaissanceRe im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um RenaissanceRe. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der RenaissanceRe-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 129,96 USD mit dem aktuellen Kurs (128,92 USD), ergibt sich eine Abweichung von -0,8 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (124,8 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,3 Prozent), somit erhält die RenaissanceRe-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der RenaissanceRe wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 6 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu RenaissanceRe vor. Das Kursziel für die Aktie der RenaissanceRe liegt im Mittel wiederum bei 140 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 128,92 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 8,59 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der RenaissanceRe insgesamt die Einschätzung "Buy".