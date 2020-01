René Kerkhoff (DJE): Finanzsektor

Zahlen, bitte

Banken und Versicherungen stehen im Finanzsektor im Vordergrund. Doch die aktuellen Trends geben Rückenwind für andere: Das Niedrigzinsumfeld nutzt Assetmanagern, und Zahlungsdienstleister profitieren vom digitalen Wandel.

Bei Investitionen in den Finanzsektor denkt man häufig zuerst an Banken. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld wachsen die Bäume für diese aber nicht in den Himmel. Doch es gibt auch Finanzunternehmen, die wachstumsstark sind und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung