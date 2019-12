René Adler und Lilli Hollunder: Baby Nr. 1 ist unterwegs (FOTO)

Hamburg (ots) - René Adler, 34, und Lilli Hollunder, 33, werden Eltern. Dasberichten sie diese Woche exklusiv in GALA (Heft 50/2019, ab morgen im Handel).Der ehemalige Nationaltorwart und seine Frau, seit drei Jahren verheiratet,haben lange auf diese Nachricht gewartet. "Wir waren die Einzigen in unseremFreundeskreis, die keine Kinder haben, dazu das Alter, da ist ein gewisser Druckentstanden. Wir haben uns beide untersuchen lassen, aber medizinisch war allesin Ordnung. Da haben wir uns schon gefragt, was wir machen, wenn es nichtklappt", so die Schauspielerin.Ihre Ehe habe unter dieser Situation gelitten: "Wir haben uns viel gestritten.Die Kinderplanung hat als lustiges, aufregendes Abenteuer begonnen, und mit derZeit wurde sie dann zur Belastungsprobe. Irgendwann hat René gesagt, komm, wirhaken das jetzt erst einmal ab. Er wollte sich auf seine neue Karrierekonzentrieren. Und da hat es dann geklappt", so die Schauspielerin.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6106/4458127OTS: Gruner+Jahr, GalaOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell