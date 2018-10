Remy Di Meglio zum Chief Operating Officer der LGC Capital Ltd. ernannt

Montreal, Kanada (ots/PRNewswire) -/NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA BESTIMMT/LGC Capital Ltd. (TSXV: LG) (OTC-PINK: LGGCF) ("LGC") freut sich,bekannt geben zu dürfen, dass Herr Remy Di Meglio das Angebotangenommen hat, die Position des Chief Operating Officer (COO) beider LGC zu übernehmen.Herr Di Meglio kommt zu LGC, nachdem er 27Jahre als Senior Executive beim global führenden TabakunternehmenBritish American Tobacco plc (1991-2018) tätig war. Remy wird dieExpansion der schnell wachsenden legalen globalenCannabis-Unternehmen von LGC in Europa, Kanada, Jamaika, Australienund anderswo unterstützen und bei Verhandlungen mit strategischenAllianzen helfen. Die offizielle Ernennung von Herrn Di Meglio wirdnach Genehmigung durch die TSX Venture Exchange wirksam.John McMullen, Chief Executive Officer von LGC, kommentierte:"Die LGC Capital wächst außergewöhnlich schnell, da unsereInvestmentpartner darauf drängen, bis Ende dieses Jahres über 41.000Quadratmeter überdachte Cannabisanbauflächen bepflanzt zu haben, undwir freuen uns, dass Herr Di Meglio die COO-Position angenommen hat.Die umfangreiche Führungserfahrung von Herrn Di Meglio in großenOrganisationen, dem globalen Branding und dem internationalenVertrieb wird sich als unschätzbar erweisen, während unserUnternehmen seinen Plan zur Schaffung eines vertikal integrierten,legalen globalen Cannabis-Unternehmens mit vielen Einzelbetrieben undeiner soliden und zunehmenden Präsenz in Kanada, Europa,Asien-Pazifik und der Karibik und im Laufe der Zeit in weiterenGebieten weiterverfolgt."Remy Di Meglio kommentierte:"Die legale globale Cannabisbranche gestaltet ihre Zukunft miteinem unglaublich schnellen Tempo. Nach nur wenigen Wochen als SeniorAdvisor des LGC-Führungsteams kann ich sagen, dass die LGC bei dieserglobalen Revolution eindeutig führend ist. Eine klare globale Vision,schnelle Entscheidungsfindung sowie Leidenschaft und Unternehmergeistsind die wichtigsten Säulen der Unternehmenskultur bei LGC. Ich freuemich, als neuer Vollzeit-COO in das LGC-Team einzusteigen, um zumErfolg des Unternehmens beizutragen."Über LGC (http://www.lgc-capital.com)LGC Capital ist ein führendes Investmentunternehmen, das sich aufden internationalen Markt für legales Cannabis konzentriert. Mitseinem Portfolio von Investmentunternehmen baut LGC ein weltweitführendes, vertikal integriertes System verbundener Unternehmen fürlegales Cannabis auf, mit Anbau, Verarbeitung und Vertrieb inAustralien, Jamaika, der Schweiz, in Italien und Kanada, zurBedienung der Inlands- und Exportmärkte. Die LGC Capital Ltd. ist einin Kanada eingetragenes, börsennotiertes Unternehmen, das an der TSXVenture Exchange börsennotiert ist (TSXV: LG).Warnhinweis in Bezug auf PressemitteilungenWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation ServiceProvider (Anbieter von Regulierungsdienstleistungen / gemäß derDefinition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeitdieser Pressemitteilung.Pressekontakt:Chief Executive OfficerJohn McMullen+1-416-803-0698John@lgc-capital.comChief Financial OfficerAnthony Samaha+44-20-7440-0640anthony@lgc-capital.comInvestor RelationsDave Burwell+1-403-221-9015dave@howardgroupinc.comOriginal-Content von: LGC Capital Ltd., übermittelt durch news aktuell