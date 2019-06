Hamburg / Berlin (ots) - Am 14. Juni startet in Berlin derdiesjährige GEO-Tag der Natur, eine der größten Veranstaltungen zurFeldforschung der Artenvielfalt in Europa. In diesem Jahr steht erunter dem Leitmotiv "Essen, was schützt" und geht der zentralen Fragenach, wie sich Lebensmittelkonsum, Landwirtschaft und Artenschutzmiteinander in Einklang bringen lassen.Wir laden Sie herzlich ein zur:Podiumsdiskussion"Essen, was schützt - wie unser Konsumverhalten zum Artenschutzbeiträgt" mit feierlicher Eröffnung des GEO-Tag der Natur 2019am Freitag, 14. Juni 2019, um 18:00 (Einlass 17:30 Uhr) in derBertelsmann-Repräsentanz Unter den Linden 1 in Berlin. Veranstaltungbis ca. 20:00 UhrDanach gemeinsamer Ausklang auf der Dachterrasse- Impulsvorträge von Förster und Bestseller-Autor Peter Wohllebenund Prof. Dr. Britta Tietjen, Expertin für Biodiversität undTheoretische Ökologie (FU Berlin).- Auf dem Podium diskutieren im Anschluss außerdem Dr. HannesPetrischak (Heinz Sielmann Stiftung, Förderer des GEO-Tag derNatur), Ludolf von Maltzan (Ökodorf Brodowin) und AndreasGehlhaar (Deutsche Bahn) mit Dr. Christoph Kucklick,Vorstandsvorsitzender des GEO-Tag der Natur e.V. undChefredakteur GEO-Magazin.Interviews mit einigen Podiumsgästen sind vor der Veranstaltungvon 16:30 bis 17:30 Uhr möglich (Voranmeldung erforderlich).Wir bitten Sie um Anmeldung per E-Mail an hoffmann.marina@guj.debis zum 06. Juni 2019. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ohnevorherige Akkreditierung kein Einlass möglich ist.Für Fragen, weitere Informationen oder Interview-Voranmeldungenstehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!Pressekontakt:Marina HoffmannKommunikation GEOTelefon: 040-37 03 3879E-Mail: hoffmann.marina@guj.deOnline www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO, übermittelt durch news aktuell