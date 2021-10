Remark-Aktie: Jetzt müssen die Käufer Stärke zeigen!

Die Remark-Aktie ist zum Ende der vergangenen und zu Beginn der neuen Woche in die Höhe geschossen. Am Freitag gewann der Anteilsschein an der Technologiebörse Nasdaq unglaubliche 138,44 Prozent hinzu und ließ am Montag weitere 45,16 Prozent folgen. Hier zeigte sich aber bereits, dass die Käufer nicht in der Lage waren, den Kurs im Bereich des Tageshochs zu halten. Das Tageshoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



