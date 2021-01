Reliq Health Technologies, Inc. gibt die Einführung eines mehrsprachigen interaktiven Spracherkennungssystems und einen neuen Vertrag in Maryland bekannt

Quelle: IRW Press

HAMILTON, ON, 20. Januar 2021 / – Reliq Health Technologies Inc. (TSXV:RHT oder OTC:RQHTF oder WKN:A2AJTB) („Reliq” oder das „Unternehmen”), ein schnell wachsendes Unternehmen in der Telemedizinbranche, das innovative Lösungen zu virtueller Gesundheitsfürsorge für den Multi-Milliarden-Markt der Gesundheitspflege entwickelt, gab heute die Einführung seines neuen mehrsprachigen interaktiven Spracherkennungssystems iUGO Care IVR und einen neuen Vertrag mit einer Arztpraxis in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung