Relief Therapeutics: Diese Marken sind jetzt wichtig!

Bei der Relief Therapeutics-Aktie ist die Korrektur des starken Anstiegs vom August noch nicht abgeschlossen. Nachdem der Wert am 7. August in der Spitze bis auf 0,800 Schweizer Franken vordrang, ging die Aktie in eine Korrektur über. Sie vollzieht sich bislang als Seitwärtsbewegung zwischen dem 50-Tagedurchschnitt auf der Unterseite und dem Hoch vom 17. August bei 0,62 SFr. auf der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung