Relief Therapeutics-Aktie: Das wäre jetzt wichtig!

Relief Therapeutics-Aktie: um einen charttechnisch relevanten Impuls für eine Aufwärtsbewegung zu setzen, wäre es wichtig das letzte kleine Hoch von 0,32 US-Dollar zu überwinden. Dann wird sofort eine weitere Bewegung in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts von derzeit 0,38 US-Dollar möglich. Übergeordnet befindet sich der Anteilschein in einer sehr langen Seitwärtsphase, welche an eine Bullenflagge erinnert.

Um diese aufzulösen, wäre es nötig die Oberkante ...