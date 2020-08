Relief Therapeutics-Aktie: Das macht Hoffnung!

Um die Relief-Therapeutics-Aktie ist es in letzter Zeit erschreckend ruhig geworden. Noch Anfang August schossen die Kurse in die Höhe, als das Unternehmen ernsthafte Aussichten auf die Zulassung eines Wirkstoffs zur Behandlung von COVID-19-Patienten machte. In der Folge beförderten die Börsianer die Aktie des Schweizer Unternehmens zeitweise um mehr als 2.000 Prozent (!) aufwärts. Neuigkeiten gab es seither nicht mehr zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



