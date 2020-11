Relief Therapeutics Aktie: kein Grund zur Sorge!?

Der Schrecken war groß, als sich der Relief Therapeutics Kurs bis zur Wochenmitte mehr als halbierte. So verlor die Aktie innerhalb der ersten Handelstage im November rund 60 Prozent. Nicht Wenige hatten schon das Horrorszenario vor Augen, dass der Kurs wieder einstellig werden könnte. Doch glücklicherweise scheint das Schlimmste erstmal abgewendet zu sein. Denn so rasch wie die Aktie fiel, so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung