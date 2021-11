Relief Therapeutics-Aktie: Das hat seinen Grund!

Die Aktie von Relief Therapeutics feiert derzeit ein Comeback. Die Papiere des schweizer Biotechunternehmen stürmten am Mittwoch an der Swiss Exchange um gleich 13 Prozent auf wieder 0,082 Franken, legten am Donnerstag im frühen Handel weiter zu. An der Nasdaq waren die Papiere von Relief Therapeutics, das an einem Medikament gegen das Corona-Virus forscht, am Mittwoch um knapp zehn Prozent auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung