Relief Therapeutics-Aktie: Wer hoch steigt, kann tief fallen!

Zwar gehören frühe Investoren, die vor dem manischen Hype im Sommer 2020 bereits in die Aktie investiert hatten, weiterhin zu den Gewinnern der Zulassung des Medikaments RLF-100 durch die US-Gesundheitsbehörde FDA. Allerdings schauen Investoren, die in den letzten 12 Monaten investiert haben, in die Röhre.

So kletterte der Kurs in diesem Zeitraum um 82 % nach unten. Der ursprüngliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung