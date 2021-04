Relief Therapeutics-Aktie: Ein Streit um Millionen!

Nein, dieser Wochenstart war alles andere als gelungen für Relief Therapeutics an der Börse: Die Papiere des schweizer Biotech-Unternehmens, am Freitag zum Handelsschluss an der Swiss Exchange noch mit 0,248 Franken bewertet, stürzten am Montag um fast 20 Prozent bis auf 0,203 Franken ab. Mittlerweile kämpft die Relief Therapeutics-Aktie wieder um die Marke von 0,21 Franken, eine echte Beruhigung ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



