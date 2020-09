Relief Therapeutics-Aktie – Neuer Forschungs-Chef! Aktie verliert!

Anleger kauften in den vergangenen Monaten und Wochen mit teils euphorischer Stimmung. Ob es um Technologie-Aktien in den USA ging oder um das breite Feld der Wasserstoff-Aktien – und zu guter Letzt wurde jede Biotech-Aktie hochgejubelt, die ein Medikament oder Impfstoff zum Zwecke der Eindämmung der Corona-Pandemie in der Pipeline vorstellte! Fundamentale Kennziffern bringen dann auch nur noch bedingt eine klare ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung