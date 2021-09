Relief Therapeutics-Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Relief Therapeutics-Aktie hat in der Year-to-date-Betrachtung stark abgebaut: An der Swiss Exchange ist der Titel seit Januar um über 45 Prozent abgesackt. In den vergangenen fünf Handelstagen kletterten die Anteile jedoch um 1,42 Prozent. Um 13:45 Uhr MEZ notierte das Relief-Papier bei 0,142 Schweizer Franken (CHF) – Ein Tagesminus von 0,7 Prozent.

