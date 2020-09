Relief Therapeutics-Aktie – Gute Stimmung genutzt! Chance?

Zum Wochenanfang teilt das Schweizer Biotech-Unternehmens Relief Therapeutics nochmals positive Nachrichten mit! Denn das Unternehmen hat mitgeteilt, dass die Relief Therapeutics-Aktie nun auch in den USA im OTCQB-Segment gehandelt werden kann! Dieses “Up-Listing” von OTC Pink zu OTCQB ermöglicht es einer breiteren Schicht von Investoren, sich am Unternehmen zu beteiligen. Dieses Börsen-Segment ist in den USA als Markt für junge Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung