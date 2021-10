Relief Therapeutics-Aktie: Gibt es Käufer?

Das Unternehmen Relief Therapeutics ist weiterhin ausgesprochen rätselhaft. Am Mitwtwoch ging es formal unter dem Strrich an der Schweizer Börse um -7 % abwärts. Dennoch fällt auf, dass am Vortag ein massiver Gewinn um mehr als 20 % eingefahren wurde, der zumindest zeigt, dass es immer wieder Käufer gibt. Wohin führt der Weg nun?

Das ist ein Bild…

Immer noch wird zumindest spekuliert, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung