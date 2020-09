Relief Therapeutics-Aktie: Der Einsatz wird erhöht!

Relief Therapeutics arbeitet derzeit an einem Mittel, welches zur Behandlung bei Patienten mit Covid-19 zum Einsatz kommen soll. Dafür scheint das Schweizer Unternehmen hohe Risiken billigend in Kauf zu nehmen. Derzeit scheinen sämtliche Anstrengungen in irgendeiner Weise mit Aviptadil in Zusammenhang zu stehen. Unlängst wurde sogar die Zulassung beantragt. Ob und vor allem wann die Behörden ihr OK geben werden, darüber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung