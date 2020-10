Relief Therapeutics Aktie: Der Corona-Hammer!

Das Corona-Virus scheint zurückzukehren. Die breite Öffentlichkeit nimmt jetzt steigende Fallzahlen und offenbar auch eine zunehmende Anzahl an ernsthafteren Erkrankungen wahr. Dies wiederum könnte Unternehmen wie Relief Therapeutics helfen. Das Unternehmen forscht derzeit an einem Wirkstoff, dass die Behandlung von Patienten ermöglichen soll. Derzeit ist es in der sogenannten 2b – III – Phase der Studien vor der möglichen Zulassung.

Das Mittel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung