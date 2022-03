Relief Therapeutics-Aktie: Aufschwung!

Die Relief Therapeutics-Aktie hat im laufenden Jahr an Wert zugelegt: Seit Januar ist der Titel an der Swiss Exchange um 7,72 Prozent gestiegen. In den vergangenen fünf Handelstagen kletterten die Anteile ebenfalls um 4,55 Prozent. Bis 12:35 Uhr mitteleuropäischer Zeit stieg das Relief Therapeutics-Papier im Tagesverlauf erneut um 0,93 Prozent und notierte somit bei 0,06 Schweizer Franken.

Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung