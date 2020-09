Relief-Therapeutics-Aktie: Alles nur ein Hype?

Noch vor wenigen Monaten war der Name Relief Therapeutics den Wenigsten ein Begriff. Der Biotech-Konzern fristete eher ein Schattendasein und konnte nur selten auf sich aufmerksam machen. Das änderte sich schlagartig, als die Verantwortlichen die Forschung und Entwicklung an Behandlungsmethoden gegen Covid-19 ankündigten. Da dieses Thema derzeit die Märkte weiterhin zu weiten Teilen beherrscht, ging es mit dem Aktienkurs rapide in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung