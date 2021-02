Relief-Therapeutics-Aktie: Alles für die Katz?

Vor etwa einem Jahr entschloss sich das bis dahin weitgehend unbekannte Unternehmen Relief Therapeutics dazu, ein in Entwicklung befindliches Medikament gegen Bluthochdruck in den Lungen auch bei Corona-Patienten zu testen. Bei einer kleinen Testgruppe kam es dabei zu recht positiven Ergebnissen, was vor allem bei den Anlegern Hoffnungen schürte.

Zeitweise konnte die Relief-Therapeutics-Aktie regelrecht explodieren und Mitte 2020 im Hoch ganze 0,80 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung