Relief Therapeutics-Aktie: Der Abverkauf wird fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Relief-Therapeutics-Aktie vollzog in den ersten sechs Wochen des Jahres einen dynamischen Anstieg und stieg bis zum 8. Februar auf ein Hoch bei 0,544 Schweizer Franken an. Schon am nächsten Tag setzte jedoch ein massiver Verkaufsdruck ein. Er warf den Kurs auf die Unterstützung bei 0,170 SFr. zurück.

Unverzüglich kämpften sich die Kurse wieder an die Marke von 0,30 SFr. vor, doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung