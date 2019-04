Reliant: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "iShares MSCI USA ESG Optimized ETF":

Der Kurs der Aktie Reliant steht am 17.04.2019, 08:11 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ CM bei 22,75 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Reliant auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,82 und liegt mit 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 24. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Reliant auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Reliant erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (27 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18,68 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 22,75 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Reliant erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Reliant wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Reliant auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.