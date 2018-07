Reliance Steel & Aluminum: Das muss man erstmal verdauen!

Am 25.07.2018 ging die Aktie Reliance Steel & Aluminum an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 91,93 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Stahl".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Reliance Steel & Aluminum einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Reliance Steel & Aluminum jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Reliance Steel & Aluminum damit 18,05 Prozent über dem Durchschnitt (4,68 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Iron & Steel" beträgt 4,68 Prozent. Reliance Steel & Aluminum liegt aktuell 18,05 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

