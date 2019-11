Reliance Steel & Aluminum: Endlich geschafft?

Reliance Steel & Aluminum weist am 06.11.2019, 01:22 Uhr einen Kurs von 116.68 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Stahl" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Reliance Steel & Aluminum entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Reliance Steel & Aluminum mit einem Wert von 12,24 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,08 , womit sich ein Abstand von 56 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Reliance Steel & Aluminum im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Reliance Steel & Aluminum. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für Reliance Steel & Aluminum liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 105,2 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (118,6 USD) könnte die Aktie damit um -11,3 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Reliance Steel & Aluminum-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.