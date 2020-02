Reliance Steel & Aluminum: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Am 08.02.2020, 11:47 Uhr notiert die Aktie Reliance Steel & Aluminum an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 116.06 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Stahl".

Unser Analystenteam hat Reliance Steel & Aluminum auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Reliance Steel & Aluminum-Aktie beträgt dieser aktuell 103,25 USD. Der letzte Schlusskurs (116,06 USD) liegt damit deutlich darüber (+12,41 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Reliance Steel & Aluminum somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (118,92 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,4 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Reliance Steel & Aluminum-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Reliance Steel & Aluminum auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Reliance Steel & Aluminum wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Reliance Steel & Aluminum vor. Das Kursziel für die Aktie der Reliance Steel & Aluminum liegt im Mittel wiederum bei 107,17 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 116,06 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -7,66 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Reliance Steel & Aluminum insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,86 % ist Reliance Steel & Aluminum im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,68 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,82 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.