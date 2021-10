Reliance Industries: Asiens reichste Person gibt 1 Milliarde Dollar für 2 Solar-Deals aus!

Reliance Industries, das vom reichsten Mann Asiens, Mukesh Ambani, geleitet wird, spielt eine große Rolle im Bereich der grünen Energie.

Reliance hat den norwegischen Solarmodulhersteller REC Solar Holdings AS im Wert von 771 Mio. USD erworben, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Am selben Tag gab das Unternehmen bekannt, dass es 40 % der Sterling & Wilson Solar Ltd. erwerben



