Relevanz von Emotionaler Intelligenz steigt durch Automatisierung rasant (FOTO)

Berlin (ots) -Deutsche Unternehmen liegen bei Trainingsangebot zu EmotionalerIntelligenz über dem internationalen DurchschnittNeue Technologien automatisieren in der Geschäftswelt mehr undmehr herkömmliche Tätigkeiten und Routineaufgaben. BeiFührungskräften wie auch betroffenen Mitarbeitern reift daher dieErkenntnis, dass Emotionale Intelligenz - und damit Fähigkeiten wieSelbstreflexion, Selbstmanagement, soziales Bewusstsein undBeziehungsmanagement - eine Kernkompetenz für den Erfolg im digitalenZeitalter ist.Die Nachfrage nach Emotionaler Intelligenz (EI) wird internationalin den nächsten drei bis fünf Jahren um das Sechsfache steigen - inDeutschland um das Fünffache. Die Rekrutierungs-Prozesse undTrainings sind in diesem Punkt allerdings noch nicht auf der Höhe derZeit. Dies führt dazu, dass viele Unternehmen nicht von den positivenEffekten Emotionaler Intelligenz auf Mitarbeiterzufriedenheit,Umsatzgenerierung, Fluktuation und Kostensenkungen profitierenkönnen. Zu diesem Schluss kommt die Studie "Emotional Intelligence -the essential skillset for the age of AI" des Capgemini ResearchInstitutes.Emotionale Intelligenz wird zum Must-haveDa Routineaufgaben automatisiert werden, legen Unternehmenbesonderen Wert auf EI-Fähigkeiten wie Selbstreflexion,Beziehungsmanagement und Kommunikationsgeschick. 76 Prozent derFührungskräfte global und 72 Prozent in Deutschland sagten im Rahmender Studie, dass die Mitarbeiter ihre EI ausbauen müssen, damit sieauch für kunden- und personenbezogenere Rollen geeignet sind.Ebenfalls 76 Prozent der Führungskräfte global und 72 Prozent inDeutschland meinten, dies sei nötig, damit sie Aufgaben übernehmenkönnen, die nicht automatisierbare EI-Fähigkeiten wieEmpathieempfinden, Einflussnahme und Teamarbeit erfordern.Im globalen Durchschnitt glauben 61 Prozent - in Deutschlandjedoch nur 45 Prozent - der befragten Führungskräfte, dass EmotionaleIntelligenz in den nächsten ein bis fünf Jahren zu einerMust-have-Fähigkeit wird. Von den Mitarbeitern ohne Führungsaufgabenglauben dies 41 Prozent global und 32 Prozent in Deutschland.Insgesamt sagten 83 Prozent der Unternehmen, dass eine hochgradigemotional intelligente Mitarbeiterschaft in den kommenden Jahren eineGrundvoraussetzung für Erfolg sein wird."Unternehmen ist zunehmend bewusst, dass sie die Kompetenzen vonMitarbeitern mit ausgeprägter Emotionaler Intelligenz brauchen.Allerdings bewegen sie sich nicht schnell genug, um angemessen in siezu investieren", sagt Claudia Crummenerl, Global Practice Lead Peopleand Organization bei Capgemini Invent. "Mit der Automatisierung vonRoutineaufgaben steigt die Nachfrage nach Emotionaler Intelligenz -und wir sehen, wie sehr Unternehmen von einer emotional intelligentenMitarbeiterschaft profitieren. Die Erfahrung der dabeierfolgreichsten Unternehmen zeigt, dass Unternehmen die EI in denBereichen Rekrutierung, Training und Kultur priorisieren müssen, umein krisenresistentes Team in einer sich wandelnden Welt aufzubauen."Mitarbeiter in Sorge vor AutomatisierungseffektenDer Anteil der Mitarbeiter insgesamt, die glauben, dass ihreFähigkeiten durch Automatisierung und KI überflüssig sind oderwerden, ist in den letzten zwei Jahren um 10 Prozentpunkte gestiegen.Der Anteil der Mitarbeiter, die glauben, dass ihre Fähigkeitenbereits überflüssig sind oder es innerhalb der nächsten drei Jahrenwerden, ist international von 30 auf 39 Prozent gestiegen. InDeutschland liegt er bei 31 Prozent. Darüber hinaus ist der Anteilder Millennials, die mit dieser Entwicklung rechnen, von 40 auf 50Prozent gestiegen. Offensichtlich kennen Millennials die Auswirkungenvon Automatisierung und KI und sind immer stärker beunruhigt, weilsie davon ausgehen, dass ein Großteil der Automatisierungseffekte sietreffen wird.Unternehmen mit emotional intelligenter Belegschaft profitierenUnternehmen, die über Mitarbeiter mit hoher EmotionalerIntelligenz verfügen, genießen erhebliche Vorteile: Im Durchschnitthaben 60 Prozent der befragten Unternehmen international höhereGewinne von mehr als 20 Prozent durch ihre Mitarbeiter, die eine hoheEI zeigen. Zu den wichtigsten quantitativen Vorteilen gehören einegesteigerte Produktivität, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit undein wachsender Marktanteil. Die Studie schätzt, dass Unternehmen, dienachhaltig in EI investieren, einen Return on Investment zwischen dem2,2- und 4,4-Fachen erzielen, wenn man die Auswirkungen auf Umsatz,Produktivität, Kosten und Fluktuation einkalkuliert.Personalprozesse entsprechen nicht dem digitalen ZeitalterWährend 75 Prozent der Unternehmen angeben, dass sie dieEI-Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter entwickeln können, tut ein weitausgeringerer Anteil etwas dafür, um dieses Ziel zu erreichen: Nur 42Prozent der Unternehmen international und 46 Prozent in Deutschlandbieten entprechende Trainings für Senior-Management undFührungskräfte an. Für das mittlere Management tun dies internationallediglich 32 Prozent, in Deutschland dagegen erneut 46 Prozent.Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung erhalten international nur bei17 Prozent der Unternehmen Trainings in Emotionaler Intelligenz, inDeutschland immerhin bei 31 Prozent der Unternehmen."Denken Sie an die mathematischen Fähigkeiten: Jeder von uns wirdmit einer Grundbegabung geboren, um mit Mathematik zu arbeiten. Wennwir uns aber in der Schule nicht mit Themen wie Algebra befassen,haben wir nur geringe Fähigkeiten, Variablen und Gleichungeneigenständig zu handhaben. In ähnlicher Weise kann hinsichtlich derEmotionalen Intelligenz ein gewisses Maß an Unterricht undUnterstützung hilfreich sein. Wir können uns Kenntnisse auf diesemGebiet aneignen und unsere Intelligenz so erfolgreicher einsetzen",sagt John Mayer, Professor für Psychologie an der Universität von NewHampshire.Obwohl Mitarbeiter ohne Führungsaufgaben mit der höchstenWahrscheinlichkeit von der Automatisierung betroffen sein werden,achten weniger als 40 Prozent der Unternehmen im Einstellungsprozessauf EIFähigkeiten oder beziehen sie bei der Bewertung ihrerbestehenden Mitarbeiter mit ein.Die Studienautoren kommen zu dem Schluss, dass Unternehmen EI inihr Mitarbeiter-Management integrieren und sowohl Bottom-up- als auchTop-down-Ansätze verfolgen müssen, um durch Veränderungen bestehenderProzesse eine Belegschaft mit hoher EI aufzubauen. Unternehmen müssenauch eine Kultur entwickeln, die EI wertschätzt und nachkontinuierlicher Verbesserung strebt. Die Studie hebt vierSchlüsselbereiche hervor, auf die sich Unternehmen konzentrierensollten, um eine Belegschaft mit stark ausgeprägter EmotionalerIntelligenz aufzubauen:- Umbau bestehender Lernprogramme zur Integration von EI undVerfügbarkeit für alle Mitarbeiter- Modifizierung der Rekrutierungsprozesse, um die Bewertung der EIzu ermöglichen- Berücksichtigung von EI bei Beförderungen und der Entlohnung desPersonals- Einsatz von Technologie und Daten zum Aufbau einer EI-KulturDie Studie steht hier zum Download für Sie bereit:www.capgemini.com/de-de/research/emotionale-intelligenzMethodik der StudieFür die Studie wurden im August und September 2019 relevantePersonengruppen befragt: 750 Führungskräfte großer Unternehmen ausden Bereichen Konsumgüter und Handel, Retail Banking undVersicherungen, Automotive und Versorgungsunternehmen sowie 1.500Mitarbeiter aus diesen Sektoren. Zusätzlich wurden tiefergehendeInterviews mit mehreren Branchenexperten geführt.Über das Capgemini Research InstituteDas Capgemini Research Institute ist Capgeminis hauseigenerThink-Tank in digitalen Angelegenheiten. Das Institut veröffentlichtForschungsarbeiten über den Einfluss digitaler Technologien auf großeUnternehmen. Das Team greift dabei auf das weltweite Netzwerk vonCapgemini-Experten zurück und arbeitet eng mit akademischen undtechnologischen Partnern zusammen. Das Institut hat Forschungszentrenin Großbritannien, Indien und den USA.Mehr unter www.capgemini.com/researchinstituteÜber CapgeminiCapgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter vonManagement- und IT-Beratung, Technologie-Services und DigitalerTransformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt dasUnternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rundum Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 JahrenErfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilftCapgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfürsteht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklungbis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugtdavon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschenentsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit über200.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern, das 2018 einen Umsatzvon 13,2 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.Mehr unter www.capgemini.com/de. People matter, results count.PressekontaktCapgemini:Kora Alice LejkoTel.: +49 151 4025-1298E-Mail: kora-alice.lejko@capgemini.comwww.twitter.com/CapgeminiDEOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell