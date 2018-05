Relegationsspiele im ZDF: Live und in Zusammenfassungen (FOTO)

Mainz (ots) -Fußball-Relegationsspiele in zwei Zusammenfassungen und zweiLive-Übertragungen: Zunächst berichtet das ZDF am Donnerstag, 17. Mai2018, 23.15 Uhr, in einer 30-minütigen Zusammenfassung vomRelegationshinspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel.Moderator Sven Voss begrüßt die Zuschauer zu dieser "ZDFSPORTextra"-Sendung, ZDF-Reporter Thomas Wark kommentiert dieZusammenfassung. Tags darauf, am Freitag, 18. Mai 2018, 18.00 Uhr,überträgt das ZDF live das Relegationshinspiel zwischen demKarlsruher SC und FC Erzgebirge Aue. Katrin Müller-Hohenstein ist alsModeratorin im Einsatz, Martin Schneider als Live-Reporter.Am Montag, 21. Mai 2018, 23.30 Uhr, ist das Relegationsrückspielzwischen Holstein Kiel und dem VfL Wolfsburg in einer 30-minütigenZusammenfassung im ZDF zu sehen (Moderation: Norbert König, Reporter:Thomas Wark). Und am Dienstag, 22. Mai 2018, 18.00 Uhr, ist live dasRelegationsrückspiel FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC im Zweiten zuerleben (Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Live-Reporterin:Claudia Neumann).https://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70 - 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell