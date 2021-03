Relay Medical und Fio beginnen am Toronto Pearson Airport mit COVID-19-Schnelltests für Flugreisende in die USA

Weitere Suchergebnisse zu "Pearson":

Quelle: IRW Press

25. März 2021 – Relay Medical Corp. („Relay“ oder das „Unternehmen”) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation („Fio“) – gemeinsam die Fionet Rapid Response Group („FRR“) – geben bekannt, dass die Fionet-Plattform erfolgreich am internationalen Flughafen Toronto Pearson („Toronto Pearson“) eingeführt wurde und derzeit für COVID-19-Schnelltests an Passagieren eingesetzt wird, die in die USA reisen.

