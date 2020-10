Relay Medical und Fio Corporation beauftragen Produktionspartner mit hohen Kapazitäten mit der Herstellung ihres mobilen COVID-19-Testgeräts Fionet, um sich für eine Produktionssteigerung zu rüsten

Quelle: IRW Press

– Relay & Fio geben bekannt, dass sie den Auftragshersteller KeyTronic unter Vertrag genommen haben. Diese Firma ist in der Lage, das mobile COVID-19-Testgerät in einer hohen Auflage zu produzieren, was eine rasche COVID-19-Testung und -Tracking auf kommunaler Ebene ermöglicht.

– KeyTronic ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung