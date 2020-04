Relay Medical: Aktie mit unglaublichem Potenzial!

Sah es in den vergangenen Tagen so aus, als könnten sich die Aktienmärkte ein bisschen aus dem Griff der Corona-Pandemie befreien, gab es gestern einen massiven Rückschlag. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA schickten die Börsen so kräftig auf Talfahrt wie seit 14 Tagen nicht mehr. Ein jähes Ende der Korrektur und ein Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten Wochen erwartet.

Alles über Relay Medical lesen Sie in unserem großen Sonderreport. Hier abrufen.

Umso wichtiger wird sein, das Corona-Virus so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Relay Medical arbeitet mit Hochdruck daran, sein Schnelldiagnose-Tool zu Hemoplan zu optimieren und Vertriebswege aufzubauen. Mit diesem Analysegerät können Blutproben sehr schnell analysiert werden.

Die Aktie von Relay Medical deutete in den vergangenen Tagen bereits an, welches Potenzial in ihr schlummert. Fiel die Aktie in der Corona-Krise auf 0,09 Euro, folgte in den letzten vier Wochen ein Anstieg auf 0,145 Euro. Ein Plus von über 60 Prozent! Derzeit nimmt Relay Medical wieder Kurs auf das Jahreshoch von 0,155 Euro. Ein Ausbruch darüber wäre ein bedeutendes charttechnisches Kaufsignal, das zusammen mit der herausragenden fundamentalen Perspektive ein gewaltiges Gewinnpotenzial freisetzen würde.