Relaunch von treibstoff - dem Magazin von news aktuell (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Magazin treibstoff der dpa-Tochter news aktuell erscheint absofort in neuem Design und behandelt pro Ausgabe einSchwerpunktthema, das durch Tipps, Analysen und Berichte umfassendbeleuchtet wird. Den Auftakt macht das Thema "PR vs. Marketing".Das Magazin treibstoff der dpa-Tochter news aktuell entwickeltsich weiter und erscheint ab sofort in neuem Look, als Heft ingrößerem Umfang und fokussiertem Themenspektrum. "PR vs. Marketing"macht den Auftakt bei dem künftig übergeordnetenLeitthemen-Schwerpunkt je Ausgabe. Zur Zielgruppe zählen newsaktuell-Kunden aus PR, Marketing und HR. Der Titel erscheint vier Malim Jahr."Relevanz schlägt Mainstream. Wir schauen mit treibstoff über denPR-Tellerrand und möchten mit qualitativ hochwertigem Content undmoderner Bildsprache inspirieren und antreiben", sagt EdithStier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Einfacettenreiches Schwerpunktthema, aktuelle Trends sowieausdrucksstarke Bilder und kurzweilige Rubriken wie Dos & Donts oderComics zeichnen den neuen treibstoff aus", so Stier-Thompson weiter.treibstoff beschäftigt sich mit Themen aus den BereichenKommunikation und Marketing, Beruf und Karriere sowie Medien undJournalismus. Feste Rubriken wie Comic, Best Practice, Gastbeiträge,Zahlen der Ausgabe und Infografiken ergänzen das jeweiligeSchwerpunktthema.Die relaunchte Ausgabe startet mit einer Print-Auflage von 3.300Exemplaren. Zusätzlich steht das Magazin zum Download bereit unter:https://www.newsaktuell.de/academy/relaunch-magazin-treibstoff/. DieKey-Artikel werden außerdem auf dem news aktuell-Bloghttps://www.newsaktuell.de/academy/blog/ verlängert.Über news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.