Relaunch der Homepage von GTÜ-Classic (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Stuttgart (ots) -Die GTÜ hat ihr Internetangebot von Fachinformationen rund umklassische Fahrzeuge grundlegend überarbeitet und denServicecharakter weiter ausgebaut. Es steht nun gebündelt unterwww.gtue-classic.de zur Verfügung. Neben aktuellen vielfältigenBranchennachrichten bietet die Seite eine umfangreicheFahrzeugdatenbank, Datenblätter und technische Daten. Zusätzlichunterstützt die Website beispielsweise auch bei Fragen zurFahrzeugzulassung und bei Gutachten.Die neue Homepage www.gtue-classic.de ist das Oldtimer-Portal vonProfis für Profis - umfassend und unkompliziert. Um den Service- undInformationscharakter des Internetangebots weiter zu stärken, hat dieGTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH den fokussiertenInternetauftritt nun umfassend überarbeitet."Oldtimer und Youngtimer faszinieren. Die Homepagewww.gtue-classic.de hilft, auf einem größer werdenden Markt denÜberblick zu behalten", sagt Frank Reichert, Leiter derGTÜ-Unternehmenskommunikation. "Dabei unterstützt das umfangreicheAngebot an Fachinformationen bis hin zu den GTÜ-Datenblättern mitzulassungsrelevanten Fakten."Mit dem Internetauftritt versorgt Deutschlands größte amtlichanerkannte Überwachungsorganisation freiberuflicherKfz-Sachverständiger ihr überregionales Partner-Netzwerk mitFachinformationen zu Pkw, Lkw und Motorrädern. Viele Inhalte desumfangreichen Angebots sind aber auch für Enthusiasten kostenlosverfügbar. Dazu gehören Hersteller-Kurzporträts, sortiert inalphabetischer Reihenfolge oder auch nach Ländern. Sie werden ergänztvon Verweisen auf Fachartikel und Bücher. Eine wertvolle Hilfe fürZulassungen und Gutachten sind die GTÜ-Datenblätter für gezielteFahrzeugtypen beispielsweise mit Hersteller- und Typschlüsselnummern.www.gtue-classic.de ist zudem ein vielfältiges Nachrichtenportalrund um Oldtimer, Youngtimer sowie historische Nutzfahrzeuge undMotorräder. Meldungen zu den diversen Aspekten der Branche fließenhier ein. Ausführliche und überregionale Veranstaltungskalender,ebenfalls sortiert nach den einzelnen Fahrzeugarten, runden dasAngebot ab. In seiner Fülle ist die Homepage ein echter Fundus fürjeden, der beruflich oder privat mit klassischen Fahrzeugen zu tunhat.Basis der Website ist ein umfassendes digitales Archiv. Es enthält20.000 Fachpublikationen, 38.000 Einzelnachweisen und 1.800Fachbüchern. Das überarbeitete Portal führt die Fakten übersichtlichund leicht auffindbar zusammen. Außerdem ist es nun an die Nutzungunterschiedlicher Endgeräte angepasst. Ob mit Desktop-Computer,Tablet-PC oder Smartphone - Interessierte können überall komfortabelund übersichtlich alle gesuchten Ausführungen mit nur wenigen Klickserhalten.Inhalte des digitalen Archivs- Umfangreiche Oldtimer-Datenbank- GTÜ-Datenblätter und technische Daten- Informationen zu den GTÜ-Classic-Partnern bundesweit- Informationen zur Gutachtenerstellung für klassische Fahrzeuge- Checklisten und KaufverträgeDarüber bietet www.gtue-classic.de den GTÜ-Classic-Partnernzahlreiche Hilfestellungen für ihre Tätigkeit rund um das Themaklassische Fahrzeuge. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit zurBuchung von Seminaren und Workshops sowie die Erstellung vonMarktwertanalysen und Gutachten für Kunden.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHFrank Reichert · Leiter UnternehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: frank.reichert@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell