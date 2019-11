Relaunch der Deutschen Handwerks Zeitung (DHZ) / DHZ in neuem Layout - Modernisierte Bildsprache und opulentere Grafiken (FOTO)

Bad Wörishofen (ots) - Die 'Deutsche Handwerks Zeitung' (DHZ) hat ihrErscheinungsbild modernisiert. Die weiterentwickelte gedruckte Ausgabe erscheintam 22. November. Dem Relaunch ging eine umfangreiche Marktforschung voraus."Grafiken und magazinige Elemente spielen künftig eine wesentlich größereRolle", sagt DHZ-Chefredakteur Steffen Range. "Wir rücken noch näher ansHandwerk heran."Auch die Inhalte wurden neu ausgerichtet. Ab sofort berichtet die DHZ intensiverüber Digitalisierung und Gesundheitsthemen. Neu ist der doppelseitigeSchwerpunkt in jeder Ausgabe, in dem Themen des Handwerks aus unterschiedlichenBlickwinkeln vertieft werden. Infografiken und großformatige Bilder fälltkünftig eine gewichtigere Rolle zu. "Wir haben die Bildsprache an veränderteLesegewohnheiten angepasst", sagt Range. Meinungsbetonte Darstellungsformenwerden jetzt besser in den redaktionellen Kontext eingebunden. Formate wie der"Werkstattbesuch" oder "Meine Vision" sollen dazu beitragen, die Perspektive vonHandwerkern deutlicher zur Geltung zu bringen.Die neu sortierte Seitenstrecke trägt dazu bei, den Leserinnen und Lesern denZugang zu redaktionellen Inhalten zu erleichtern. Diskussionen in Fokusgruppenhatten gezeigt, dass sich die Leserinnen und Leser von ihrer Zeitung eineattraktivere visuelle Gestaltung, vertiefte Analysen und ein selbstbewusstesEintreten für die Belange des Handwerks wünschen.Die modernisierte Gestaltung der DHZ orientiert sich am Magazinlayout, schafftLuftigkeit und arbeitet mit Gegensätzen: Kleinteilige Texte, längere Lesestückeund Infografiken wechseln einander ab. Besonderer Wert wurde auf die Verwendunggut lesbarer, zeitgemäßer Schriften gelegt.Das Layout hat die Münchner Agentur 2issue entwickelt. Dabei wurde auch das Logoder 'Deutschen Handwerks Zeitung' umgestaltet. Intensiver als bisher kommt dieAbkürzung DHZ zum Einsatz. Das vertraute Blau der Marke wurde optimiert. DerSchriftzug DHZ ist klar und einfach gehalten. Das Logo ist flexibel einsetzbarund exzellent erkennbar, von Weitem ebenso wie auf engem Raum - etwa indigitalen Medien.Verleger Alexander Holzmann: "Unser Relaunch drückt Modernität aus und knüpftzugleich an unsere stolze Tradition an. Wir unterstreichen unsere Kompetenz undVerbundenheit mit dem Handwerk."Die 'Deutsche Handwerks Zeitung' erscheint bei Holzmann Medien in Bad Wörishofenund erreicht eine verkaufte Auflage von knapp 490.000 Exemplaren.Bildmaterial/Bildunterschrift: Bitte geben Sie bei Veröffentlichung der Bilderden Bildnachweis an.Hier finden Sie die Bilder in hoher Auflösung:https://cloud.holzmann-medien.de/index.php/s/41Dq5WO2dZnifoxWir freuen uns über einen Abdruck unter Nennung der Quelle 'Deutsche HandwerksZeitung' sowie gegen Übersendung eines Belegexemplars.Die 'Deutsche Handwerks Zeitung' ist offizielles Mitteilungsorgan von 23Handwerkskammern und mit einer Auflage von ca. 490.000 Exemplaren eine derauflagenstärksten Wirtschaftszeitungen im Mittelstand Handwerk. Die 'DeutscheHandwerks Zeitung' ist eine Marke von Holzmann Medien GmbH & Co. KG.Pressekontakt:Steffen RangeChefredakteur Deutsche Handwerks ZeitungTel. 08247 3540-115E-Mail: steffen.range@holzmann-medien.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60718/4445175OTS: Holzmann Medien Gmbh & Co. KGOriginal-Content von: Holzmann Medien Gmbh & Co. KG, übermittelt durch news aktuell