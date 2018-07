Relaunch: DOGS erzählt Geschichten, die nur mit Hund passieren (FOTO)

Hamburg (ots) -Emotionaler, positiver, lebensnäher: Mit der aktuellen Ausgabe(EVT 16.07.2018) präsentiert sich Europas größtes Hundemagazin DOGSoptisch erneuert und mit inhaltlich neuer Ausrichtung. Im Mittelpunktstehen künftig noch mehr große Geschichten über Menschen und ihreHunde - vermittelt über packende Reportagen und ausdrucksstarkeBildstrecken.DOGS möchte den Lesern die Lebensfreude vermitteln, die Hunde denMenschen schenken. So erzählt in der aktuellen Ausgabe ein Ehepaar,wie schön aber auch herausfordernd es ist, wenn der eigene Hundplötzlich acht Junge bekommt. Und die Leser lernen Schäferhund Sharkykennen, der im Tierheim als unvermittelbar galt und heuteBundeskanzlerin Angela Merkel beschützt. Eine Reportage überStraßenhunde in Griechenland zeigt, wie dort ein ganzer Stadtteileinen Hund adoptiert und für ihn sorgt, eine weitere widmet sich denvom Aussterben bedrohten afrikanischen Wildhunden.Nina Grygoriew, DOGS-Chefredakteurin: "Mit der Neuausrichtungwollen wir die ganz besondere Beziehung zwischen Mensch und Hund nochstärker in den Mittelpunk stellen. DOGS erzählt vor allem spannende,ergreifende und manchmal auch amüsante Geschichten, die nur mit Hundpassieren - wie es das neue Motto unseres Magazins beschreibt."Parallel zur inhaltlichen Neujustierung erweitert DOGS seinenUmfang um 20 Seiten und präsentiert sich künftig mit matt lackiertemCover in etwas kleinerem Format. Neu ist auch die Poster-Edition:Jeder Ausgabe liegt ein großes Poster mit der Illustration einerHunderasse von einem bekannten Künstler bei. In der ersten Ausgabeist es der Dackel.Die aktuelle Ausgabe von DOGS (Nr. 4/2018) ist für 5,90 Euro imHandel erhältlich. Das Magazin erscheint weiterhin sechsmal im Jahr.Pressekontakt:Christine HallerPR/Kommunikation DOGSGruner + Jahr GmbHTelefon: 040 / 37 03 - 7288E-Mail: haller.christine@guj.dewww.dogs-magazin.defacebook.com/dogs.magazin.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, DOGS, übermittelt durch news aktuell