Relaunch: Baby und Familie mit neuem Logo, frischem Cover und emotionalerer Bildsprache (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Persönlich, authentisch und lebensnah berichtet Baby und Familieüber die Themen, die Schwangere und junge Eltern interessieren. Ohneerhobenen Zeigefinger erfahren sie, was sie für die Gesundheit ihrerFamilie tun können. "Mit unserem Relaunch stärken wir junge Eltern indem Gefühl, dass sie das Richtige tun, damit ihr Kind körperlich undseelisch gesund aufwächst", sagt Chefredakteurin Stefanie Becker."Bei uns finden sie wichtige Informationen und viele praktische Tippsrund um Vorsorge und Therapie von Erkrankungen. Das neue Baby undFamilie ist der zeitgemäße Gesundheitsratgeber, dem Eltern vertrauenkönnen - wissenschaftlich fundiert, unterhaltsam und dicht an derLebenswelt der Leserinnen und Leser."Ab September 2017 erscheint das Magazin mit neu gestaltetem Coverund Logo, einem komplett überarbeiteten Layout und mit emotionalererBildsprache. Die Zielgruppe ist auf Schwangere und junge Eltern mitKindern bis einschließlich vier Jahre zugespitzt.Das ist neu:- Neue Rubriken: Neben einer großen Titelgeschichte behandeln vierabwechslungsreiche Rubriken - "Gesundheit", "Ernährung","Großwerden" und "Miteinander" - die Themen, die junge Elternbewegen. So recherchiert beispielsweise ein junger Vater, wie erseinen kleinen Töchtern ein Leben mit weniger Feinstaubermöglichen kann; oder eine Forscherin erzählt von ihremProjekt, das die Medikamentensicherheit für Kinder erhöht.- Experten-Kompetenz: Namhafte Fachleute, zum großen TeilApotheker oder Mediziner, bürgen für wissenschaftlicheZuverlässigkeit und werden am Anfang jeder Ausgabe vorgestellt.- Eltern-Meinung: Wir lassen Mütter und Väter noch stärker im Heftzu Wort kommen, denn Eltern wissen oft sehr genau, was für ihrKind gut ist, und können anderen Inspiration sein und Mutmachen.- Baby und Familie-"Schatzkiste": Das neue achtseitigeMitmach-Heft zum Heraustrennen animiert Eltern und Kinder,gemeinsam kreativ zu sein, vertreibt die Langeweile auf Reisenoder wenn die Kleinen krank sind.- Leser-Interaktion: Die Meinungen der Leser- und User/-innenwerden über Facebook und Instagram noch stärker einbezogen undfließen bereits bei der Themenkonzeption ein.- Mehr Service: Viele praktische Service-Angebote für denFamilienalltag bieten schnellen Mehrwert, wie der regelmäßigeApotheker-Rat, Checklisten, Tests für Eltern oder Rezepte.- Beziehungsweise": Wo Kinder, Eltern, Großeltern aufeinandertreffen, läuft nicht immer alles rund. Eine Psychologin klärttypische Probleme - lebensnah und alltagstauglich.- Neues Layout: Die Titelgestaltung punktet mit dynamischerBildsprache, einem neuen Titel-Logo und exklusivenBildproduktionen. Die Bildsprache im Heft ist authentisch, dasganze Magazin wurde typografisch neu definiert. Service-Iconsund Illustrationen lockern den Text auf.Online ist Baby und Familie unter www.baby-und-familie.de zuerreichen sowie auf http://facebook.com/babyundfamilie.de undhttp://instagram.com/babyundfamilie.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell