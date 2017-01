"Die Rekruten" beenden Grundausbildung. Mehr Bewerber bei der Bundeswehr. (FOTO)

Köln (ots) -Am Freitag geht eines der erfolgreichsten Social-Media-Projekte inDeutschland zu Ende. "Die Rekruten" beenden ihre Grundausbildung.Gleichzeitig konnte die Bundeswehr 2016 zehn Prozent mehrSoldatinnen und Soldaten einstellen."Wir konnten drei Monate lang täglich miterleben, wie aus jungenMenschen junge Soldaten wurden. Dabei haben wir einen tiefen Einblickin den Alltag einer Grundausbildung gegeben und wurden damit zumPausengespräch auf vielen Schulhöfen in ganz Deutschland", so DirkFeldhaus, Beauftragter für die Kommunikation der ArbeitgebermarkeBundeswehr.Die YouTube-Serie ist eines der erfolgreichstenSocial-Media-Projekte in Deutschland. In nur drei Monaten haben knapp270.000 Menschen den Kanal abonniert, über 45 Millionen Mal wurdendie Videos angeschaut, das entspricht einer Gesamtwiedergabezeit von275 Jahren. Gleichzeitig wurde in über 140.000 Kommentaren aufYoutube, Facebook und Instagram intensiv über die Serie diskutiert.Nicht nur das generelle Interesse am Arbeitgeber Bundeswehr istgestiegen, sondern die Bundeswehr konnte auch zehn Prozent mehrSoldatinnen und Soldaten in 2016 einstellen als im Vorjahr. Damitwächst die Bundeswehr wieder. "Wir freuen uns vor allem über deutlichmehr Einstellungen in den Bereichen der hart umworbenen Fachkräfte:60 Prozent mehr Einstellungen bei den IT`lern und 30 Prozent mehrEinstellungen bei den Feldwebeln im Rettungsdienst sind ein großerErfolg", so Dirk Feldhaus.Trotz dieser Erfolge sucht die Bundeswehr weiterhin vor allemFachkräfte. Neben IT`lern, Techniker und medizinischem Personal suchtdie Bundeswehr auch Piloten als Offiziere, die sich noch bis zum 28.Februar auf www.bundeswehrkarriere.de bewerben können.Zur Serie:Die Bundeswehr hat mit dem Start ihrer eigenen Webserie "DieRekruten" im Oktober 2016 auf YouTube ein neues Format in derArbeitgeberkommunikation gewagt. Zwölf Rekrutinnen und Rekrutenwurden während ihrer Grundausbildung mit der Kamera begleitet. DieSerie zeigte authentisch den Ablauf der ersten drei Monate alsSoldatin oder Soldat der Bundeswehr. Begleitet wurden die Videosdurch Aktionen und ein umfassendes Community-Management auf Facebook,Instagram und den Bundeswehrkanal auf Snapchat.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: Tel.: 0221-9571-4200E-Mail: pizpersonal@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell