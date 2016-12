"Die Rekruten": Viraler Erfolg spart eine Million Euro Werbekosten (FOTO)

Köln (ots) -Aufgrund des viralen Erfolgs der via Youtube ausgestrahltenReality-Doku "DIE REKRUTEN" hat die Bundeswehr entschieden, rund einDrittel des vorgesehenen Werbebudgets für Social Media einzusparen.Das sind rund eine Million Euro, die nun in modernes Material für dieTruppe investiert oder an den Finanzminister zurückgegeben werdenkönnen.Am 1. November ging die erste Folge der Webserie "DIE REKRUTEN"online. Jetzt ist nach rund sechs Wochen Laufzeit die Hälfte der Zeitmit den 12 Rekruten rum. Daher zieht die Bundeswehr eine ersteZwischenbilanz. Mit knapp 270.000 Abonnenten ist die Youtube-Seriebereits heute eines der erfolgreichsten Social Media ProjekteDeutschlands."Die Serie ist zum Pausenhofgespräch auf vielen Schulhöfen in ganzDeutschland geworden. Und die kontroverse Diskussion zum Serienstartzeigt, dass den jungen Menschen die Bundeswehr gar nicht so egal ist,wie gerne behauptet wird. Die Zugriffszahlen auf das Bewerbungsportal"Bundeswehrkarriere.de" sind seit dem Start der Serie um 40 Prozentangestiegen. Bei der Karrierehotline gehen mehr als 25 Prozent mehrAnrufe ein. Die Serie hat sich in der Zielgruppe der 17-bis25-Jährigen fest etabliert. Wir trauen uns daher zu, trotzSparsamkeit bei den Werbekosten unsere Ziele zu erreichen. Unser Dankgilt allen Fans von "DIE REKRUTEN", die die Serie so fleißigweiterverlinkt haben", erklärt Dirk Feldhaus, Beauftragter für dieKommunikation der Arbeitgebermarke Bundeswehr im Bundesministeriumder Verteidigung.Bis Ende Januar 2017 werden täglich neue Folgen der Serie ab 17Uhr auf Youtube veröffentlicht (unter www.youtube.com/DieRekruten).Zusätzlich sind DIE REKRUTEN auf Facebook(www.facebook.com/DieRekruten), Instagram(www.instagram.com/dieRekruten) und Snapchat (bundeswehrjobs). DieWebserie soll durch ihren dokumentarischen Charakter mit Vorurteilenüber die Grundausbildung aufräumen. Die Serie begleitet jeden Tagjunge Männer und Frauen bei ihrer Grundausbildung. Sie spielt mitalten Klischees und Vorurteilen über das Militär, zeigt im Positivenwie im Negativen, wie die Grundausbildung bei einer Freiwilligenarmeeim Jahr 2016 wirklich ist. Die dreimonatige Grundausbildung markiertzunächst einmal den Übergang von einem zivilen in das militärischeLeben. Zu Beginn erlernen die Rekruten Basiswissen über militärischenDrill und Disziplin, das Leben in einer Kaserne. Schritt für Schrittwerden in den Folgewochen militärische Grundlagen gelegt, dazu zählensowohl Nachtmärsche, Schieß- und Gefechtsausbildung, aber auch dietheoretische Auseinandersetzung mit dem Soldatenberuf.Hintergrund:Die Serie in Zahlen:- Knapp 270.000 Menschen haben in 6 Wochen den Youtube-Kanalabonniert. - In den ersten Wochen rund 1 Million Views am Tag auf demKanal zu verzeichnen waren. - Insgesamt sind die Videos bereits rund30 Millionen Mal aufgerufen worden. - In Jahren gerechnet ergibt sicheine Wiedergabezeit von über 165 Jahren. - Erfolgreichste Folge ist"Erstkontakt Waffe" mit knapp 1, 3 Millionen Aufrufen. - Mehr als dieHälfte der Zuschauerinnen und Zuschauer sind zwischen 17 und 25 Jahrealt, schauen die Serie überwiegend mobil auf dem Handy. Knapp 20Prozent sind Frauen. - Die Zugriffszahlen auf dem Snapchat-Kanalbundeswehrjobs haben sich seit Start der Serie verdoppelt. - In denSocial Media Kanälen gab es bislang über 100.000 Kommentare. - Vonden 12 begleiteten Rekruten hat bislang eine Person dieGrundausbildung abgebrochen. - Die Produktion der Serie kostet knapp1,7 Millionen Euro, das Gesamtwerbebudget konnte durch den Erfolg derSerie von 6,2 Millionen Euro auf 5,2 Millionen Euro reduziert werden.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: Tel.: 0221-9571-4200E-Mail: pizpersonal@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell