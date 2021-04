Rekordwerte bei Corona-Neuinfektionen und Toten in der Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine verzeichnet neue Höchstwerte bei Neuinfektionen und Sterbefällen in Verbindung mit dem Coronavirus.



Einen landesweiten Lockdown will die Regierung jedoch weiter vermeiden. Am Freitag meldete das Gesundheitsministerium knapp 20 000 Neuinfektionen - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Den dritten Tag in Folge wurden mehr als 400 Tote registriert.

Besonders betroffen ist die Hauptstadt Kiew. Dort seien 80 Prozent der knapp 6200 Klinikbetten für Covid-19-Patienten belegt, hieß es. Ab dem kommenden Montag gelten zusätzlich zu dem bereits verhängten Lockdown in der Dreimillionenstadt verschärfte Einschränkungen. Öffentliche Verkehrsmittel darf man demnach nur noch mit Sonderausweis nutzen, Kindergärten und Schulen werden komplett geschlossen.

Seit dem Ausbruch der Pandemie vor gut einem Jahr wurden in dem Land mit über 40 Millionen Einwohnern mehr als 1,7 Millionen Infektionen festgestellt. Fast 34 000 Menschen starben mit dem Virus. Dem Gesundheitsministerium zufolge treten derzeit landesweit Infektionen mit der ansteckenderen britischen Variante B.1.1.7 auf. In zwei Gebieten sei die südafrikanische Variante festgestellt worden.

Fünf Wochen nach dem Beginn der Impfkampagne erhielten landesweit nach offiziellen Angaben bisher knapp 270 000 Ukrainer ihre erste Impfdosis. Erst zwei Ukrainer sind vollständig geimpft./ast/DP/he