Rekordwerte bei Corona-Neuinfektionen in Litauen und Lettland

VILNIUS/RIGA (dpa-AFX) - Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Litauen und Lettland haben Rekordwerte erreicht.



In beiden baltischen Staaten wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Vilnius und Riga am Freitag so viele neue Fälle registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. In Litauen wurden demnach 284 positive Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, in Lettland waren es 148. Die bisherigen Höchstwerte lagen bei 255 und 137. Im dritten Baltenstaat Estland wurden 37 Neuinfektionen festgestellt.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen riefen Litauens Präsident Gitanas Nauseda und die Regierungschefs von Lettland und Estland, Krisjanis Karins und Jüri Ratas, zu mehr Eigenverantwortung und der Befolgung von Hygiene- und Schutzempfehlungen auf. "Wir fordern alle auf, wachsam zu bleiben und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen", schrieben sie in einer gemeinsamen Erklärung.

Die drei Baltenstaaten im Nordosten Europas standen bislang in der Coronakrise durchaus gut da. Die Infektionszahlen waren im internationalen Vergleich eher gering. Zuletzt haben sie aber teils deutlich zugenommen.

Nach Angaben der EU-Behörde ECDC lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen in Litauen zuletzt bei 70,7 - und damit über dem deutschen Wert von 65,2. Lettland kam auf einen Wert von 61,9 und Estland auf 40,0.