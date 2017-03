Rekordverkauf: casino.online ist teuerste Internetadresse unter den neuen Domain-Endungen / Domain-Handelsplattform Sedo wickelt Domain-Verkauf in Höhe von 201.250 US-Dollar ab

Köln (ots) - Mit einem Verkaufspreis von 201.250 US-Dollar wurdejetzt mit casino.online die bisher teuerste Internetadresse unter denneuen Domain-Endungen verkauft. Das bestätigt die führendeDomain-Handelsplattform Sedo GmbH, die mit den Verhandlungenbeauftragt war und den Verkauf erfolgreich abgewickelt hat. DerVerkäufer der Internetadresse ist Radix, eine Registry von 9 neuenTop Level Domains (Neue gTLDs), darunter .online, .website, .fun,.home, .press und weitere. Radix hat den Domain-Namen casino.onlinean einen neuen Inhaber veräußert, der anonym bleiben möchte. Mitcasino.online stellen sich die Top 3 der höchsten, veröffentlichtenVerkäufe über Sedo unter einer neuen Endung folgendermaßen dar: Denersten Platz belegt casino.online mit 201.250 US-Dollar, gefolgt vonPlatz zwei mit autism.rocks für 100.000 US-Dollar und Platz drei mitbitcoin.casino für 28.000 US-Dollar.Dass das Thema Glücksspiel in den Top 3 gleich zweimal auftaucht,ist kein Zufall: Auch unter den langjährig verfügbaren Endungen wie.de oder .com sind Domain-Namen zum Thema Glücksspiel besondersbegehrt und damit hochpreisig."Der Verkauf von casino.online unterstützt den Trend zu höherenPreisen für hochwertige neue gTLD Internetadressen. Aufgrund derenorm hohen Anzahl an neuen Endungen, die seit 2013 für dieAllgemeinheit verfügbar sind, birgt dieser Markt eine besonders großeHerausforderung: die Aufmerksamkeit und die Annahme derÖffentlichkeit zu gewinnen. Wir glauben, dass fünf und sogarsechsstellige Umsätze in dieser Kategorie weiterhin auf dem Vormarschsein werden, da Sedo Registries wie Radix mit einer ganzen Reihe vonMarketing- und Vertriebsaktivitäten unterstützt, die dazu beitragen,das Bewusstsein für diese Premium-Domains zu wecken ", sagt TobiasFlaitz, CEO bei Sedo.Sandeep Ramchandani, VP - Business Head bei Radix, fügt hinzu:"Immer mehr Unternehmen entscheiden sich zunehmend für eine neueDomain-Erweiterung und somit für ein innovatives Branding ihrerWeb-Adresse. Dieser Verkauf wirkt sich positiv auf die Werthaltigkeitunserer neuen Domain-Endungen aus und bestätigt deren Potentialhinsichtlich Qualität und Usability."Über SedoSedo mit Sitz in Köln und Boston (USA) ist die weltweit führendeDomainhandelsbörse mit 2 Millionen Kunden und einem Verkaufsangebotvon ca. 18 Millionen Domains aller Endungen. Sedo bietet Käufern undVerkäufern Dienstleistungen rund um Domains, wie etwa Domain-Parking,Domain-Bewertungen, Domain-Transfers und Domain-VermarktungPressekontakt:Semra KörnerSedo GmbHpresse@sedo.de+49 221 34030 388Original-Content von: Sedo GmbH, übermittelt durch news aktuell