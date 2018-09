Köln (ots) - Mit 15,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis59-Jährigen und insgesamt 2,81 Mio. Zuschauern ab 3 Jahren legte dieerste von zwölf neuen Folgen der 5. Staffel von "Die Höhle der Löwen"am gestrigen Dienstag (04.09.2018) den stärksten Start seitSendungsbeginn hin. VOX war damit in der Zielgruppe der 14- bis59-Jährigen klarer Marktführer in der Primetime. Auch bei den jungenZuschauern blieb "Die Höhle der Löwen" auf Erfolgskurs - löwenstarke21,1 Prozent der 14- bis 29-Jährigen verfolgten die Verhandlungenzwischen Gründern und den Investoren Carsten Maschmeyer, FrankThelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Judith Williams und Dr. GeorgKofler.Bei Twitter gehörte der Start der neuen Folgen "Die Höhle derLöwen" ebenfalls zu den Top-Themen; der Hashtag #DHDL sicherte sichPlatz 1 der Deutschland-Trends.Auch "Ich, einfach unvermittelbar?" im Anschluss überzeugte dieZuschauer: Die 1. Folge der Dokumentationsreihe erreichte starke 12,6Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und sicherte sichdamit ebenfalls die Marktführerschaft.Insgesamt holte sich VOX mit 9,4 Prozent bei den 14- bis59-jährigen Zuschauern sogar den Tagessieg.Wer "Die Höhle der Löwen" bei VOX verpasst hat, kann die Sendungnoch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen oder amFreitag (07.09.) um 20:15 Uhr bei n-tv sehen. Am nächsten Dienstag(11.09. um 20:15 Uhr bei VOX) öffnet sich die "Höhle der Löwen" dannerneut für wagemutige Start-up-Unternehmer: In Folge 2 wollen unteranderem die Gründer des "Daisy Grip", eines innovativenStauschlauchs, die "Löwen" begeistern - und auch der älteste GründerRudolf Wild (79) hofft auf einen Deal für seine Multiharke.Quelle: AGF/GfK/DAP video SCOPE/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 05.09.2018Pressekontakt:VOX KOMMUNIKATIONKatrin Bechtoldtkatrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74404Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell