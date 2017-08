Rekordtemperaturen: So bewahren Sie zu Hause einen kühlen Kopf / Klimageräte: 200 Euro Stromkosten jeden Sommer / Hitze klimafreundlich bekämpfen - fünf Tipps für Mieter und Hausbesitzer

Berlin (ots) - Wenn das Thermometer auf 30 Grad und mehr klettert,denken viele Verbraucher über den Kauf eines Raumklimageräts nach.Diese Geräte senken zwar die Temperatur in den eigenen vier Wänden,sind dabei aber eiskalte Stromfresser. So verursachen sie in einemheißen Sommer für die Kühlung zweier Räume Stromkosten von rund 200Euro. Dabei gibt es viele kostengünstigere und klimafreundlichereHitzeschutz-Alternativen. Tipps dazu erhalten Verbraucher von dergemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online aufwww.co2online.de/hitzeschutz."Klimageräte bekämpfen nur die Symptome der Hitze - und sieschaden der Umwelt", sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin vonco2online. "An den Ursachen wie schlechter Dämmung oder undichterFenster ändern sie nichts. Mit unseren Tipps überstehen Hausbesitzerund Mieter die aktuelle Hitzewelle auch ohne Klimagerät - undbewahren klimafreundlich einen kühlen Kopf."Tipps für klimafreundlichen Hitzeschutz1. Cleveres Lüften schafft komfortable TemperaturenStatt die Fenster den ganzen Tag offen stehen zu lassen, sollte anheißen Tagen früh am Morgen und am späten Abend für etwa 30 Minutengelüftet werden. Zu diesen Zeiten ist die Außentemperatur amniedrigsten. Spätestens ab elf Uhr vormittags sollten die Fenster nurfür ein kurzes Stoßlüften geöffnet werden.2. Die Sonne draußen lassenEin außenliegender Sonnenschutz ist immer effektiver als einSchutz von innen. Deshalb sollten am besten Markisen, Außenjalousien,Rollläden oder Lamellen verwendet werden. So bleibt die Hitzetatsächlich draußen. Aber auch innenliegende Rollos oder Vorhängehelfen, die Raumtemperatur zu senken.3. Zusätzliche Wärmequellen abschaltenAlle elektrischen Geräte heizen Räume zusätzlich auf, wenn sie imStandby-Betrieb laufen. Deshalb sollten Fernseher, Stereoanlage undComputer komplett ausgeschaltet werden, wenn sie nicht in Benutzungsind. Das macht sich neben dem Thermometer auch auf der Stromrechnungbemerkbar.4. Klimageräte durch Zimmerpflanzen ersetzenZimmerpflanzen sehen nicht nur schön aus - sie können auch dieAufgaben eines Klimageräts übernehmen. Zumindest teilweise. In einer"grünen Wohnung" steigt die Luftfeuchtigkeit, Schadstoffe werden ausder Luft gefiltert und Kohlendioxid in Sauerstoff umgewandelt. Dasist gesünder und spart Energie für Klimageräte.5. Sommerlich essen und trinkenWasser oder ungesüßte Getränke sind im Sommer die bestenDurstlöscher. Und auf den Tisch gehört leicht Verdauliches wie Salatoder Obst. Was das mit Hitzeschutz und Energiesparen zu tun hat? Jebesser der Körper durch die richtige Ernährung mit den heißenTemperaturen zurechtkommt, desto seltener wird der Ventilatoreingeschaltet.Über die co2online gemeinnützige GmbHDie gemeinnützige co2online GmbH (http://www.co2online.de) setztsich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privatenHaushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Mitonlinebasierten Informationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecksund Praxistests motiviert co2online Verbraucher, mit aktivemKlimaschutz Geld zu sparen. Die Handlungsimpulse, die die Aktionenauslösen, tragen nachweislich zur CO2-Minderung bei. Unterstützt wirdco2online dabei von der Europäischen Kommission, demBundesumweltministerium sowie einem Netzwerk mit Partnern aus Medien,Wissenschaft und Wirtschaft.Pressekontakt:Laura Wagenerco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: laura.wagener@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell