Rekordsumme von knapp 2 Mio. Euro für deutsche Studenten in Australien und Neuseeland (FOTO)

Berlin (ots) -Im Jahr 2017 haben GOstralia!-GOzealand! Studenten Stipendien imWert von fast zwei Millionen Euro für ein Auslandsstudium inAustralien und Neuseeland erhalten. Damit hat sich die Fördersumme imVergleich zu Vorjahr verdoppelt. Besonders Forschungsstudentenprofitierten von den umfangreichen Zuschüssen der australischen undneuseeländischen Universitäten.Mehr als 2.500 Studenten aus Deutschland zog es 2017 für einStudium ans andere Ende der Welt. Entwicklungen wie der Brexit oderdie Präsidentschaftswahl Trumps erweitern den Blickwinkel vielerStudierender, die zwar ins englischsprachige Ausland möchten, für dieaber Amerika oder England nun nicht mehr in Frage kommen. Australienund Neuseeland rücken in den Fokus und gewinnen als Studienzieleimmer mehr an Beliebtheit. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Nebendem klassischen Auslandssemester oder -jahr, kann auch das kompletteBachelor- oder Masterprogramm oder die Promotion dort absolviertwerden.Ein wichtiger Punkt in der Planung eines Auslandsaufenthalts imenglischsprachigen Ausland ist die Finanzierung. Neben Flug-, Visums-und Lebenshaltungskosten müssen auch die Studiengebühreneinkalkuliert werden. Dank umfangreicher Stipendien von Seiten deraustralischen und neuseeländischen Universitäten sowieGOstralia!-GOzealand! als zentraler Anlaufstelle dieser Hochschulenin Deutschland, Österreich und der Schweiz konnten sich vieleStudenten im vergangenen Jahr ihren Traum vom Studium im Auslanderfüllen.Lag die Fördersumme im Jahr 2016 schon bei fast einer MillionEuro, so übertrifft das Ergebnis vom 2017 dies noch einmal deutlich.Die Summe der Zuschüsse, die die von GOstralia!-GOzealand! betreutenStudenten erhalten haben, hat sich im Vergleich zum Vorjahrverdoppelt und liegt 2017 bei fast drei Millionen AustralischenDollar, das entspricht einem Wert von etwa 1,9 Millionen Euro. Nichteinbezogen sind dabei Stipendien des DAAD, PROMOS oder die Förderungüber das Auslands-BAföG, die ebenfalls Möglichkeiten der Finanzierungdarstellen und von vielen Studenten genutzt wurden.Je nach Länge und Art des Auslandsaufenthaltes gibt esunterschiedliche Stipendien. Bei kompletten Programmen entscheidethäufig die akademische Leistung. Gute bis sehr gute Studenten habenChancen auf Teil- oder Vollstipendien für einen Master oder Bachelor.Im Study Abroad Bereich werden immer öfter auch notenunabhängigeStipendien vergeben. Dazu zählten beispielsweise dasTauschstipendium, bei dem Bewerber einen Gegenstand als Tausch füreinen Freiplatz anbieten konnten, das Mates Vollstipendium für zweiFreunde oder das Social Media Stipendium für Instagram-affineStudenten, das jedes Semester angeboten wird.Darüber hinaus werden auch jährlich hoch dotiertePromotionsstipendien vergeben, die die Studiengebühren undLebenshaltungskosten für Forschungsstudenten abdecken. Im letztenJahr wurden mehrere dieser Promotionsstipendien exklusiv für deutscheGOstralia! Studenten vergeben. Das GOstralia! Research Centre berätStudenten über die Finanzierung und hilft bei der Stipendien- undStudienplatzbewerbung.Eine frühe Planung ist in jedem Fall sinnvoll. "Wer im kommendenJahr im Ausland studieren möchte, sollte sich frühzeitig einenÜberblick über die Stipendien und den Bewegungsablauf verschaffen.",rät Sonja Hanisch, Pressesprecherin von GOstralia!-GOzealand!. Fürdas Jahr 2019 werden viele Stipendien im Spätsommer/Herbst 2018online gehen. Aktuelle Stipendien und die jeweiligenBewerbungsmodalitäten und Fristen sind unterwww.gostralia.de/stipendien (Australien) undwww.gozealand.de/stipendien (Neuseeland) zu finden. Informationen zuStipendien für eine Promotion in Australien sind unterwww.gostralia.de/grc gelistet.Weitere InformationenGOstralia!-GOzealand!Seit dem Jahr 2000 ist GOstralia!-GOzealand! die offizielleVertretung australischer und neuseeländischer Universitäten inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den Aufgaben zählen dieBeratung und Betreuung von Studierenden, die Abwicklung derStudienplatzbewerbung und die Unterstützung und der Aufbau vonKooperationen zwischen den Hochschulen.GOstralia! Research CentreDas GOstralia! Research Centre ist eine Schnittstelle zwischenStudierenden, Akademikern, Fakultäten und International Offices inDeutschland, Österreich, der Schweiz, Australien und Neuseeland. Zielist es, die international ausgerichtete Promotions- undForschungskultur zwischen den Ländern noch intensiver zu fördern undweiter auszubauen.