Hamburg (ots) - Mit einer Rekordsumme schloss jetzt die jüngsteNDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland": 3.622.052 Euround 77 Cent kamen am Ende für die Hospiz- und Palliativ-Arbeit imNorden zusammen. Das Konto war bis zum 28. Februar geöffnet. DieSpendensumme setzt sich aus vielen Einzelspenden zusammen: Allein amgroßen Spendentag am 16. Dezember gingen mehr als 32.000 Spenden ein.Das Geld kommt zu 100 Prozent dem Deutschen Hospiz- undPalliativVerband e.V. (DHPV) und seinen Einrichtungen inNorddeutschland zugute. Der DHPV war 2016 Partner der NDRBenefizaktion.NDR Intendant Lutz Marmor: "Dieses Ergebnis übertrifft unsereErwartungen bei weitem. Ich danke unserem Publikum und binbeeindruckt, dass wir mit diesem besonders schwierigen Thema so vielAufmerksamkeit und Unterstützung gefunden haben."Prof. Dr. Winfried Hardinghaus, Vorstandsvorsitzender des DHPV:"Auch unser Dank gilt dem NDR Publikum. Und natürlich dem NDR und allseinen Programmen: Neben der Spendensumme ist die einfühlsame undfacettenreiche Berichterstattung ein großer Gewinn für die Hospiz-und Palliativarbeit im Norden. Im Moment prüfen wir die Anträge aufVerwendung der Gelder sehr gewissenhaft. Ab April kommt das Geld danndirekt den Hospizdiensten und -einrichtungen zu Gute - und somit denschwerstkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen."Für die Aktion hatten im vergangenen Dezember alle NDRRadioprogramme, das NDR Fernsehen und NDR.de Projekte des DHPV sowieHelferinnen und Helfer vorgestellt und zu Spenden aufgerufen.Weitere Informationen im Internet unter NDR.de/handinhand6. März 2017 / IB