Rekordsommer 2018 - Hitze, Dürre und viel Sonne (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Gute fünfeinhalb Monate Sommer haben wir jetzt hinter uns - fürviele ein Traum, denn man konnte praktisch jeden Tag zum Baggersee -für viele aber auch ein absoluter Albtraum. Gartenbesitzern ist derRasen vertrocknet, Landwirten die Ernte - dazu noch viele gefährlicheFeld- und Waldbrände. Aber warum war dieser Sommer so extrem undwerden solche Dürreperioden künftig Normalität? Helke Michael hatsich da mal schlau gemacht.Sprecherin: Fünfeinhalb Monate Sommer: Das hat es seit Beginn derMessaufzeichnungen noch nicht gegeben. Der Jahrhundertsommer 2003 warallerdings noch einen Tick wärmer, sagt der Meteorologe JürgenVollmer von WetterOnline:O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 18 Sek.): "Damals wurde die 40-Grad-Markegeknackt: 40,2. Also das war dann schon von der Hitze her der Rekord.Aber das heißt noch lange nicht, dass wir dieses Jahr hintenrunterfallen. Ganz im Gegenteil: Die Zahl der Sommertage hat sichinnerhalb eines halben Jahres auf weit über 100 zum Beispiel inFrankfurt am Main angehäuft."Sprecherin: Vor allem die Natur hat unter der diesjährigen Hitzeund Trockenheit gelitten und wird noch lange brauchen, um sich davonrichtig zu erholen.O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 19 Sek.): "Wir bräuchten eigentlich jetzteinen Winter, der mal so richtig nass wird, um das wiederauszugleichen. Das Defizit beträgt ungefähr ein Drittel desJahresniederschlags, der durchschnittlicherweise fällt. Wir redenhier von zwei- bis dreihundert Litern, je nach Region, die anRegenwasser fehlen. Und das nachzuliefern, das ist dann schon einegrößere Geschichte."Sprecherin: Im Moment spricht allerdings nur wenig dafür, dasssich die Wetterlage in den nächsten ein bis zwei Wochen großartigändern wird.O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 15 Sek.): "Sprich: Wir haben sogar nochmal mit so einer Art Altweibersommer zu tun. Nachts wird´s allerdingsschon so kalt, dass man das doch schon eher als Herbstwetterempfindet. Was fehlt, was ich nicht erkennen kann, ist ein Übergangzu wechselhaftem oder gar richtig nassem Wetter - wie wir daseigentlich bräuchten."Sprecherin: Ob die langen Dürreperioden in diesem Jahr aberbereits Folgen eines Klimawandels sind, ist noch unklar.O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 32 Sek.): "Klima ist definiert über30-Jahres-Zeiträume. Einen Klimawandel kann man eigentlich nur überlängere Fristen als gesichert bewerten. Und dazu sind eigentlichunsere Beobachtungszeiträume noch viel zu kurz. Andererseits: Wirsehen eine Zunahme der zum Teil sehr schweren Wirbelstürme, dertropischen Hurrikans und auch der Taifune auf dem Pazifik. Wirerleben summarisch betrachtet immer heißere Jahreszeiten: Es sprichtsehr vieles dafür, dass der Klimawandel beteiligt ist, aber eineBeweislage existiert in dem Sinne noch nicht, dass wir jetzt sagenkönnen, das ist gesicherte Erkenntnis."Abmoderationsvorschlag:Über fünfeinhalb Monate Sommer liegen hinter uns. Und so wie esaussieht, wird sich die Großwetterlage nicht ändern. Es ist nun ebennur etwas kälter. Mehr Infos und das verlässliche Wetter finden Sieunter www.wetteronline.de und in der Wetteronline-App.