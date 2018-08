"Rekordrücklage der Bundesagentur für Arbeit gehört nicht den Verteilungspolitikern"

Berlin (ots) - Haltung des CDA-Vorsitzenden zum Beitragssatz derBundesagentur für Arbeit wirkt wie Sehnsucht nach PlanwirtschaftDer Arbeitgeberverband Gesamtmetall kritisiert die Aussage desCDA-Vorsitzenden Karl-Josef Laumann, wonach es keinen Spielraum füreine stärkere Absenkung des Beitrags gebe, weil mehr in dieWeiterbildung der Beschäftigten investiert werden müsse, als"bestenfalls ahnungslos".Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander, der Mitglied imVerwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit ist, betonte: "DieRücklagen der Bundesagentur gehören nicht den Verteilungspolitikern,sondern das ist Geld der Beschäftigten und der Unternehmen. DieBundesagentur für Arbeit wird durch die Rekordüberschüsse der letztenJahre bis Ende 2018 22 Milliarden Euro an Rücklagen gesammelt haben,Tendenz steigend. Selbst vor dem Krisenjahr 2009 verfügte dieBundesagentur nur über Rücklagen von rund 16 Milliarden Euro, um etwamit Kurzarbeit viele Arbeitsplätze zu erhalten.""Eine Absenkung des Beitragssatzes um mindestens 0,6 Prozentpunkteab 1. Januar 2019 wird auch deshalb gebraucht, damit dieSozialbeiträge trotz der enormen politisch vorangetriebenenKostenausweitungen bei Rente, Gesundheit und Pflege in der Summenicht die 40-Prozent-Grenze reißen", sagte Zander.Würden die Beiträge 2019 nicht gesenkt, müsse dann angesichts derzu erwartenden weiteren Rekordüberschüsse über eine Absenkung um biszu 0,8 Prozentpunkte ab 1. Januar 2020 geredet werden."Und: Weiterbildung findet in den Unternehmen statt. Nur diesewissen, welche Weiterbildung die Mitarbeiter für den Arbeitsplatzjetzt und zukünftig wirklich brauchen. PlanwirtschaftlicheWeiterbildung durch die Bundesagentur kann niemals funktionieren,auch wenn sich Herr Laumann vielleicht danach sehnt", so Zanderweiter.Pressekontakt:Martin Leutzpresse@gesamtmetall.de030-55150206Original-Content von: Arbeitgeberverband Gesamtmetall, übermittelt durch news aktuell